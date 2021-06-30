«Ничего личного»: Путин допустил кадровые решения из-за неудач в футболе и хоккее

Президент России Владимир Путин не исключил кадровых решений в связи с последними неудачами отечественных сборных на международной спортивной арене. Об этом глава государства заявил в ходе Прямой линии, отвечая на один из вопросов, в котором было высказано недовольство в связи с невыходом сборной России по футболу из группы на Евро 2020 и проигрышем национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

«Спорт есть спорт, там есть и триумфы, есть и поражения, неудачи. Однако то, что сборная по хоккею у нас не отличилась и, тем более, сборная по футболу, это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным», - отметил Путин.

По словам президента, для выхода из кризиса, необходимо всё взвесить и принять решения, которые изменят ситуацию в лучшую сторону, опираясь на мнение специалистов.

«Я, хоть и являюсь мастером спорта по самбо и по дзюдо, всё-таки, ни в хоккее, ни в футболе не считаю себя экспертом. Однако обычно в таких случаях, здесь нет ничего личного, нужно подумать над тем, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу в сборных. Вместе надо решить, что необходимо изменить, имея в виду и кадровую составляющую, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший», - подчеркнул Владимир Путин.

