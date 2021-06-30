СМИ: РФС выразил доверие Черчесову, признав «неудовлетворительной» его работу на Евро-2020
Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неудовлетворительным выступление сборной России по футболу на Чемпионате Европы 2020, сообщает ТАСС.
При этом РФС выразил доверие главному тренеру сборной страны Станиславу Черчесову, отмечает РИА Новости.
«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», – сказал член Технического комитета РФС Михаил Гершкович, которого цитирует «Спортс.ру».
Ранее сообщалось, что Черчесов представит 30 июня РФС доклад о выступлении команды на Евро-2020.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии, и крупно проиграв два матча из трех.
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