Черчесов оправдался за провал сборной на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в провале команды на чемпионате Европы-2020 виноват, в том числе, перенос турнира, сообщает ТАСС.
По его словам, команду выстраивали к определённым датам и достигнутые кондиции позволили ей пройти отбор к чемпионату, который должен был состояться год назад.
Наставник национальной сборной отметил, что из-за переноса Евро-2020 тренерский штаб не видел игроков 10 месяцев, и уже тогда следовало сделать определённые выводы.
«Когда 10 месяцев игроков не видел, вдруг они приехали, и ты чётко понимаешь, что это абсолютно другие ощущения. Вроде игроки те же, а ситуация поменялась. Это был первый звонок к тому, что нас ждёт», - резюмировал Черчесов.
Сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф Евро-2020, сообщает RT. По словам Черчесова, вопрос его возможной отставки следует обсуждать после того, как все успокоятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru