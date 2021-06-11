«Не прижиматься!» Экс-тренер сборной дал совет Черчесову, как победить Бельгию
Александр Тарханов поставил на победу россиян со счетом 1:0
Бывший тренер сборной России Александр Тарханов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оптимистично оценил шансы сборной России в первом матче на чемпионате Европы по футболу, который команда проведет против сильной сборной Бельгии.
«Мы играем на своем поле – это раз. Болельщики наши – два. Если у игроков будет такая же самоотдача, как на чемпионате мира, будет правильно выбрана тактика, можем выиграть. Бельгия потеряла основных игроков: [Эден] Азар и [Кевин] Де Брюйне не будут играть. Хотя это очень хорошая команда. Она мне очень нравится. У них есть свой бомбардир - [Ромелу] Лукаку. Мы знаем, что они будут играть хорошо. Теперь осталось посмотреть, как будем играть мы», - рассказал Тарханов.
Бывший игрок сборной СССР верит в минимальную победу российской сборной.
«Поставлю, что мы выиграем 1:0. В глубине души есть у меня такая надежда. Чувствую, что мы не проиграем. Я смотрел товарищеские игры Бельгии. Они неважно смотрелись - впрочем, как и наши. Из того, что я видел, в последнее время плохо играют все сборные. Даже команды Южной Америки, игравшие отборочные матчи к чемпионату мира, тоже. Нет ничего такого, что бы задело за душу», - сказал специалист.
Российская команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова примет бельгийцев в Санкт-Петербурге в субботу 12 июня. Тарханов рассказал, какую тактику стоит выбрать, чтобы добиться победы.
«Им (бельгийцам - прим. НСН) не надо дать играть в свой футбол. Нельзя глубоко садиться, прижиматься к воротам, иначе отдадим инициативу. Надо где-то в центральной зоне создавать блоки, которые не дадут им разыгрывать комбинации на нашей половине поля. И, естественно, стоит рассчитывать на контратаки. Когда мы играли с ними в отборочной группе, у нас было достаточно выходов к воротам, но мы их не реализовали. А были достаточно хорошие моменты», - напомнил заслуженный тренер России.
Также Тарханов поделился своими ожиданиями от «Евро-2020».
«Хочется хорошего футбола. Посмотрим, не помешает ли этому коронавирус. В сборной Испании есть заболевшие, сообщалось, что и у игрока нашей команды Андрея Мостового есть признаки коронавируса. Если люди будут выпадать, а надо выходить и играть, в голове это сидит и сказывается», - пояснил эксперт.
Ранее экс-капитан национальной команды Роман Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «темную лошадку» в группе России на «Евро-2020».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+12 505 / сут.
Умерли
126 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 188 / сут.
- Евросоюз разрешил свободные поездки привитым европейцам
- На саммите НАТО будет пересмотрена стратегия альянса
- Украина придала официальный статус лозунгам с формы футбольной сборной
- Роскомнадзор назвал количество запрещённого контента в Twitter, Facebook и Google
- Телеграм: Ковид атакует Россию, а депутаты – иноагентов
- СМИ: Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к инциденту с самолётом Ryanаir
- СМИ: Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
- Reuters: Рааб проведет переговоры с Лавровым
- Семьи с детьми получат льготы на поездки по России
- В России за сутки выявили 12 505 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru