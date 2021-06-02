Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) назвал имена 26 футболистов, которые вошли в окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу 2020, сообщает пресс-служба организации.

Так, в список попали голкиперы Юрий Дюпин, Антон Шунин и Матвей Сафонов, а также защитники Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Георгрий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев и Юрий Жирков.

В списке полузащитников значатся Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук и Денис Макаров.

Из нападающих в сборную вошли Александр Соболев, Артём Дзюба, Антон Заболотный.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не попавшие в заявку Андрей Лунёв, Илья Самошников, Роман Евгеньев и Арсен Захарян продолжат тренироваться с командой и могут попасть в состав в случае непредвиденных ситуаций.

Чемпионат Европы по футболу, который из-за пандемии перенесли с 2020 на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля, и семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, сообщает RT. На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборных Бельгии, Дании и Финляндии.

