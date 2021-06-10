«Это не Евровидение!» Мостовой считает, что надписи на форме не помогут Украине выиграть Евро-2020

Александр Мостовой сказал НСН, что мало кто из болельщиков обратит внимание на «включение» Крыма в состав Украины на форме ее футбольной сборной.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал правильным решение УЕФА по форме сборной Украины.

Ранее УЕФА потребовал от Украины убрать надпись «Героям слава!» с формы сборной этой страны для чемпионата Европы по футболу. При этом украинцам разрешили оставить на форме надпись «Слава Украине!» и очертания границ страны, включающих Крым.

УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины надпись «Героям слава»

«Форма есть форма, но момент провокации был. Зачем изображать то, что видно, и то, что знаем мы все? Поэтому такая реакция и произошла. Я согласен с решением УЕФА убрать надпись «Героем слава!» Что это такое? Я думаю, что форма должна быть скромнее. Герб и национальные цвета – этого достаточно. Для игровых моментов надписи на форме не имеют никакого значения. Даже если футболисты выйдут голые. Это на «Евровидении» можно выбегать голыми и занимать первое место, потому что они чем-то удивили. Понятно, что если что-то написано или фотография какая-то, это уходит в политику», - сказал Мостовой.

При этом он высказал мнение, что мало кто из болельщиков обратит внимание на «включение» Крыма в состав Украины на форме сборной страны.

«Что касается очертаний страны, то многие и не увидят, что там. Я не политик, при этом жил и в той стране, и в этой. Когда был Советский Союз, все жили прекрасно в равных условиях, любили друг друга и понимали. Поэтому жалко, что он развалился», - заключил собеседник НСН.

Ранее сборная Украины по футболу представила форму, в которой команда планировала выступить на чемпионате Европы. На лицевой части футболки изображены границы Украины, в том числе Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Также на экипировке нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Президент России Владимир Путин, комментируя форму украинских футболистов, отметил, что Киев по-прежнему пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма.

Хайп и «разводка». Российские болельщики оценили футбольную форму сборной Украины

На дизайн украинской формы отреагировали в МИД РФ, после чего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины убрать с формы надпись «Героям слава!»

Как пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» применялись бандеровцами, фашиствовавшими во времена Второй мировой войны, хотя, если брать эти словосочетания по-отдельности, в них нет ничего экстремистского.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаЧемпионат Европы 2020Александр Мостовой
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры