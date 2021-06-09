Step by step. Широков назвал «темную лошадку» в группе России на Евро-2020
Надо не кричать о больших амбициях Сборной России, а решать задачи постепенно, сказал НСН Роман Широков.
Сборная России по футболу вполне способна выйти из группы на стартующем 11 июня Чемпионате Европы (Евро-2020), заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-капитан национальной команды Роман Широков.
Ранее министр спорта Олег Матыцин сказал, что Минспорта и РФС ставят на Евро-2020 перед сборной России задачу выйти из группы в стадию плей-офф.
«Первая, промежуточная задача – выход из группы. Дальше будут более высокие задачи ставиться. Может быть, внутри коллектива они и большую задачу поставят, но для начала надо реализовать хотя бы эту. Step by step, надо двигаться постепенно. Можно кричать все, что хочешь, но это не значит, что мы выиграем», - сказал Широков.
Он назвал Бельгию главным фаворитом группы с участием сборной России, но призвал не сбрасывать со счетов и Финляндию
«Безусловно, сборной России по силам выйти из группы. Но почему-то все говорят о Бельгии и Дании, и постоянно забывают Финляндию, а она не такая слабая, как может показаться. Есть 10 сборных, которые выше нас, остальные плюс-минус одинаковые. Мы как раз и находимся примерно на уровне Дании и Финляндии. Понятно, что бельгийцы, наверное, на данный момент, нас сильнее. Но и с ними можно играть, при том дома. Поэтому не вижу ничего такого, что может помешать нам реализовать поставленные задачи. По крайней мере, промежуточные», - добавил бывший капитан сборной России.
Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), перенесенный из-за пандемии с 2020 на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран.
В Санкт-Петербурге пройдут шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Игры также примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.
Сборная России вместе с Бельгией, Данией и Финляндией попала в Группу «В». 12 и 16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией и Финляндией, а 21 июня в Копенгагене с Данией. В случае выходы из группы российские футболисты продолжат борьбу за титул в серии плей-офф.
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