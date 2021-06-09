Step by step. Широков назвал «темную лошадку» в группе России на Евро-2020

«Первая, промежуточная задача – выход из группы. Дальше будут более высокие задачи ставиться. Может быть, внутри коллектива они и большую задачу поставят, но для начала надо реализовать хотя бы эту. Step by step, надо двигаться постепенно. Можно кричать все, что хочешь, но это не значит, что мы выиграем», - сказал Широков.

Он назвал Бельгию главным фаворитом группы с участием сборной России, но призвал не сбрасывать со счетов и Финляндию

«Безусловно, сборной России по силам выйти из группы. Но почему-то все говорят о Бельгии и Дании, и постоянно забывают Финляндию, а она не такая слабая, как может показаться. Есть 10 сборных, которые выше нас, остальные плюс-минус одинаковые. Мы как раз и находимся примерно на уровне Дании и Финляндии. Понятно, что бельгийцы, наверное, на данный момент, нас сильнее. Но и с ними можно играть, при том дома. Поэтому не вижу ничего такого, что может помешать нам реализовать поставленные задачи. По крайней мере, промежуточные», - добавил бывший капитан сборной России.

Чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), перенесенный из-за пандемии с 2020 на 2021 год, пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран.