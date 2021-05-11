Мостовой оценил состав футбольной сборной России на Евро-2021
Бывший игрок национальной команды заявил в эфире НСН, что сборная может претендовать на победу в турнире, но COVID-19 смешал все карты.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат Европы. В нем нет Федора Смолова и Маринато Гильерме.
Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" понадеялся, что Смолова включат в резервный список игроков.
«Есть же еще резервный список, поэтому Смолов может оказаться в нем. Если называть трех лучших футболистов, ясно, что Дзюба – это основной, Соболев на подмену, Заболотный вряд ли нужен с такими же параметрами, поэтому Смолов будет, думаю. Почему в заявку не включен вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме? Когда заканчивал Акинфеев, все говорили, что у нас нет вратарей. Я говорил: как это? У нас много молодых ребят, которым надо себя показывать. Меня уже ничего не удивляет», - заявил он.
По словам собеседника НСН, финал европейского чемпионата непредсказуем. Во многом, различные нововведения в связи с коронавирусом лишь добавляют неопределенности в прогноз состязания, считает он.
«Когда мы говорим о Евро, одна или две страны его проводят. Сейчас я не понимаю, Евро это или турнир с названием. Одна сборная играет 4 игры дома, другая сборная вообще ни одной игры дома не играет. Все очень запуталось, и непонятно, какая сборная лучше. По составу и по состоянию есть команды-фавориты. Но все это превратится в ноль, когда играешь без болельщиков на выезде. На этот Евро заявка расширяется до 26 игроков. Упрощается задача для тренеров. 2,5 состава можно прогнать за игру, представляете? Все так закручено с этим ковидом. Не удивлюсь, что чемпионом станет команда, на которую никто и не думает. Живем в непростое время. Россия может выйти в претенденты, а может, наоборот, провалиться. Как случилось с Лигой Наций. Но никто об этом не вспоминает», - уточнил он.
Чемпионат Европы 2020 года, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдёт в текущем году с 11 июня по 11 июля текущего года. По решению УЕФА семь матчей турнира состояться в Санкт-Петербурге.
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