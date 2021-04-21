«Смысл выделываться?» Мостовой объяснил быструю «смерть» Суперлиги

Анонсированная три дня назад Суперлига Европы приостановлена, сообщили в пресс-службе турнира. Проект, в котором должны были играть 12 грандов европейского футбола, поставлен на паузу из-за отказа шести английских клубов, говорится в сообщении. Уже после официального объявления о приостановке из Суперлиги вышли еще две команды – мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой объяснил в интервью Telegram-канала «Радиоточка НСН», почему Суперлига «приказала долго жить» всего за три дня.

«Вопрос так быстро решился, потому что 95 процентов были против этого. Все взвесили, посмотрели, что из этого может получиться. Оказалось, что все не так просто. В футболе тоже не дураки работают. УЕФА и ФИФА начали вводить ограничения на участие в международных турнирах. Для клубов это сразу конфликты со всеми. Поэтому смысл выделываться? Вот все сразу и отказались», - заявил Мостовой.

Он отметил, что против проекта встала вся футбольная общественность, включая экспертов и фанатов. Причем в каждой стране противники Суперлиги составляли большинство. По мнению Мостового, клубы также не учли историческую роль международных футбольных организаций.

«Главная ошибка руководителей клубов, которые должны были играть в Суперлиге, была в том, что они хотели оторваться от земли. Уже есть исторические футбольные турниры и чемпионаты, а они хотели, как будто прилетели из космоса - давайте мы сделаем свой турнир и нам наплевать на всех! Так не проходит. Люди столетиями играют в футбол. ФИФА, УЕФА - это же не какие-то организации, которые появились, прилетели и улетели», - считает эксперт.

Также Мостовой обратил внимание на то, что если бы Суперлига все-таки состоялась, то это бы сильно сказалось на здоровье игроков.

«Когда я впервые услышал об этом проекте, я не совсем понял: а футболисты как? Они что, роботы? Люди и так не выдерживают нагрузок. А тут еще какой-то турнир добавляется, причем не понятно, как он совмещается с национальными чемпионатами. Скоро будут на поле умирать? Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы этого не было», - заключил Мостовой.

18 апреля 12 топ-клубов Англии, Испании и Италии выступили с совместным заявлением о создании Суперлиги. Клубами-учредителями выступили «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Арсенал».

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что негативно относится к Суперлиге, так как она «будет тормозить развитие футбола».

