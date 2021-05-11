Черчесов объявил расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил имена игроков, которые попали в расширенный состав национальной команды на Евро-2020. В список, который опубликован в официальном Twitter сборной, вошли 30 человек, однако на турнир поедут только 26 футболистов.

В частности, в расширенный состав вратари Юрий Дюпин, Андрей Лунёв, Матвей Сафонов и Антон Шунин. В списке защитников числятся Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семёнов.

Из полузащитников Черчесов выбрал Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова, Максима Мухина, Александра Головина, Арсена Захаряна, Даниила Фомина, Романа Зобнина, Алексея Ионова, Далера Кузяева, Андрея Мостового, Магомеда Оздоева, Дениса Макарова, Алексея Миранчука и Дениса Черышева. В списке нападающих Артём Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

Кроме того, опубликован список резервистов. В случае необходимости в сборную могут вызвать Александра Максименко, Игоря Смольникова, Дмитрия Чистякова, Юрия Газинского, Даниила Лесового, Резиуана Мирзова и Фёдора Смолова.

Чемпионат Европы 2020 года, который был перенесён из-за пандемии коронавируса, пройдёт в текущем году с 11 июня по 11 июля текущего года. По решению УЕФА семь матчей турнира пройдут в Санкт-Петербурге, сообщает RT.

