Нападающий «Крыльев Советов» Соболев переходит в «Спартак»

Решение о переходе игрока в «Спартак» было принято на заседании совета директоров, председателем которого является Александр Фетисов. Отмечается, что Соболев переходит в московскую команду на правах платной аренды с последующим выкупом.

Как ожидается, переход состоится в ближайшее время, весеннюю часть чемпионата 2019/2020 Соболев проведет в московском клубе.

В состав самарского клуба Соболев пришел в декабре 2017 года. За это время он сыграл за команду 45 матчей, забив 21 гол.



