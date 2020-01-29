Нападающий «Крыльев Советов» Соболев переходит в «Спартак»

29 января 202023:22

Футболист Александр Соболев, игравший за самарский футбольный клуб «Крылья Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщается на официальном сайте клуба «Крылья Советов».

Мостовой не поверил в 20-тысячную зарплату Кокорина

Решение о переходе игрока в «Спартак» было принято на заседании совета директоров, председателем которого является Александр Фетисов. Отмечается, что Соболев переходит в московскую команду на правах платной аренды с последующим выкупом.

Как ожидается, переход состоится в ближайшее время, весеннюю часть чемпионата 2019/2020 Соболев проведет в московском клубе.

В состав самарского клуба Соболев пришел в декабре 2017 года. За это время он сыграл за команду 45 матчей, забив 21 гол.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: spartak.com
ТЕГИ:СпартакФутбол