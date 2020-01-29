Нападающий «Крыльев Советов» Соболев переходит в «Спартак»
Футболист Александр Соболев, игравший за самарский футбольный клуб «Крылья Советов», продолжит свою спортивную карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщается на официальном сайте клуба «Крылья Советов».
Решение о переходе игрока в «Спартак» было принято на заседании совета директоров, председателем которого является Александр Фетисов. Отмечается, что Соболев переходит в московскую команду на правах платной аренды с последующим выкупом.
Как ожидается, переход состоится в ближайшее время, весеннюю часть чемпионата 2019/2020 Соболев проведет в московском клубе.
В состав самарского клуба Соболев пришел в декабре 2017 года. За это время он сыграл за команду 45 матчей, забив 21 гол.
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