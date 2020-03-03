МОК решил не отменять из-за коронавируса Олимпиаду в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отменять летние Олимпийские игры в Токио из-за распространения коронавируса. Недавно СМИ сообщали, что Игры могут быть перенесены в другую страну.
В заявлении комитета говорится, что организация призывает всех спортсменов продолжить подготовку к Играм. Со своей стороны МОК пообещал оказать атлетам всяческую поддержку, предоставляя им новейшую информацию и разработки.
Ранее рассматривался вариант, при котором состязания на трибунах Олимпиады могут пройти при пустых трибунах, сообщает «Свободная пресса».
В свою очередь почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в эфире НСН усомнился в целесообразности проведения соревнований Игр без зрителей.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Британский премьер собирается уйти в декрет
- Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс
- В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста в Конституции
- МОК решил не отменять из-за коронавируса Олимпиаду в Токио
- Историку Соколову предъявлено обвинение по двум статьям