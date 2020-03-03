МОК решил не отменять из-за коронавируса Олимпиаду в Токио

В заявлении комитета говорится, что организация призывает всех спортсменов продолжить подготовку к Играм. Со своей стороны МОК пообещал оказать атлетам всяческую поддержку, предоставляя им новейшую информацию и разработки.

Ранее рассматривался вариант, при котором состязания на трибунах Олимпиады могут пройти при пустых трибунах, сообщает «Свободная пресса».

В свою очередь почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в эфире НСН усомнился в целесообразности проведения соревнований Игр без зрителей.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

