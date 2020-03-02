Депутат Госдумы: Олимпиада в Токио состоится, несмотря на коронавирус

«По поводу выборов в США 3 ноября – я думаю, они состоятся. Олимпиада в Японии тоже будет проведена, и если коронавирус продолжит распространяться, то будет принято решение проводить его без зрителей, только используя телетрансляции. Потому что многомиллиардные контракты уже заключены, и терять деньги никто не хочет», - заявил депутат.

По последним данным, в мире зарегистрированы 89,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, 3058 из них привели к летальному исходу. Больше всего заразившихся в Китае (80 тысяч), Южной Корее (4,3 тысячи), Италии (1,7 тысячи) и Иране (978). В Японии зафиксированы 256 случаев заражения коронавирусом, шесть из них привели к летальному исходу.

Ранее член Международного Олимпийского комитета Ричард Паунд предположил, при нынешних темпах распространения коронавируса соревнования в Токио могут быть отменены или перенесены, причём отмена – более вероятный вариант.

