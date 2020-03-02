Депутат Госдумы: Олимпиада в Токио состоится, несмотря на коронавирус
Распространение коронавируса Covid-2019 не помешает ни проведению летних Олимпийских игр в Токио, ни выборам президента США в ноябре 2020 года. Такую точку зрения выразил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, выступая в пресс-центре НСН на пресс-конференции «Железный занавес эпидемии: Как коронавирус изолирует целые государства?».
«По поводу выборов в США 3 ноября – я думаю, они состоятся. Олимпиада в Японии тоже будет проведена, и если коронавирус продолжит распространяться, то будет принято решение проводить его без зрителей, только используя телетрансляции. Потому что многомиллиардные контракты уже заключены, и терять деньги никто не хочет», - заявил депутат.
По последним данным, в мире зарегистрированы 89,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, 3058 из них привели к летальному исходу. Больше всего заразившихся в Китае (80 тысяч), Южной Корее (4,3 тысячи), Италии (1,7 тысячи) и Иране (978). В Японии зафиксированы 256 случаев заражения коронавирусом, шесть из них привели к летальному исходу.
Ранее член Международного Олимпийского комитета Ричард Паунд предположил, при нынешних темпах распространения коронавируса соревнования в Токио могут быть отменены или перенесены, причём отмена – более вероятный вариант.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-командира «Айдара» обвинили в убийстве 20 человек под Ростовом
- Российский дипломат указал на связь коронавируса с США
- У вернувшегося с отдыха в Италии россиянина обнаружен коронавирус
- Иркутский чиновник съел улику во время задержания
- Губерниев обвинил Родченкова в подделке подписей в деле биатлонисток