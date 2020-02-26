В МОК допустили отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в этом году в столице Японии, могут быть отменены или перенесены при сохранении нынешних темпов распространения коронавируса нового типа COVID-2019. Такое заявление сделал член Международного олимпийского комитета (МОК), экс-глава WADA Ричард Паунд, передает RT.

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Решение может быть принято в мае, то есть до начала завершающей стадии подготовки к соревнованиям. По словам Паунда, отмена Игр – более вероятное решение, чем перенос Олимпиады в другую страну.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире почти достигло 81 тысячи, из которых в 32 тысячах случаев заболевшие уже вылечились. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Китае (78064), Италии (более 320), Японии (порядка 160) и Иране (96).

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ФОТО: pxhere.com
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