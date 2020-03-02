Тягачёв оценил возможность проведения Олимпиады без зрителей из-за коронавируса

Почётный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачёв в эфире НСН не стал прогнозировать, состоится ли Олимпиада в планируемые сроки, но выразил мнение, что проводить такие соревнования без зрителей не совсем правильно.

«Говорить, будет [Олимпиада – прим. НСН] или не будет, необъективно с моей стороны. Решать будут и комиссия МОК, и страна, которая будет проводить соревнования. Япония уже сказала, что у них под угрозой проведение летней Олимпиады. Конечно, я бы хотел, чтобы всё было, потому что спортсмены готовятся, тратят много энергии и сил.

Что это за Олимпиада без зрителей? Ну, по компьютеру давайте проведём Олимпиаду. Давайте ещё без гимна России, без флага…», - сказал Тягачёв.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, выступая в пресс-центре НСН, выразил уверенность, что Олимпиада в Токио состоится.

«Олимпиада в Японии тоже будет проведена, и если коронавирус продолжит распространяться, то будет принято решение проводить его без зрителей, только используя телетрансляции. Потому что многомиллиардные контракты уже заключены, и терять деньги никто не хочет», - полагает он.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. На данный момент в Японии зафиксировано 256 случаев заражения коронавирусом, шесть из них с летальным исходом.

