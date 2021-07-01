«Много эмоций». Гаджиев разъяснил полномочия Технического комитета РФС в отношении Черчесова

Член Технического комитета РФС, известный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что у этого органа нет полномочий отправлять или не отправлять в отставку главного тренера Сборной России по футболу Станислава Черчесова.

30 июня Технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020. При этом член этого комитета Михаил Гершкович заявил, что Черчесову выразили поддержку.

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«У техкома нет полномочий определять, работать Черчесову или нет. Это не его прерогатива. Нужно правильно расставлять акценты, а с этим беда. У нас эмоций много, разговоров много, критики много, а конструктива как всегда маловато. Это Россия. Умом Россию не понять», - сказал Гаджиев «Радио 1».

По его словам, в России «безобразно готовят футболистов, а наши клубы теряют позиции в Европе.

«Это все привело к тому, что в сотне лучших игроков нет ни одного нашего футболиста. Это не потому, что у нас нет ребят способных, это потому что мы готовим их плохо. Это первый вопрос. Оценка игры сборной на Евро не могла быть иной, кроме как неудовлетворительной», - отметил Гаджиев.

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии 30 июня заявил о необходимости изменений в российском футболе, допустив возможность кадровых перестановок.

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Со своей стороны , футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что проблема российского футбола – не в главном тренере сборной страны, а в недостаточной квалификации тренеров, которых выпускают вузы.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы 2020, заняв четвертое место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии.

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Сборная России По ФутболуСтанислав Черчесов
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