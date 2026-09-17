По словам эксперта клуба «Валдай», западные страны рассматривают белорусское направление исключительно через призму украинского конфликта. Главной задачей представителей США остается желание внести разлад в двусторонние отношения Москвы и Минска.

Ткаченко подчеркнул, что российско-белорусские связи остаются крайне прочными. Ткаченко обратил внимание на размещение в республике российского ядерного оружия и ракетных комплексов средней дальности «Орешник», которые находятся там уже, начиная с 2023 года.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов к заключению «большой сделки» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

