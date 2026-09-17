Политолог объяснил истинную цель переговоров США и Белоруссии
Контакты Вашингтона и Минска представляют собой попытку американской стороны разрушить единство Союзного государства и отдалить Белоруссию от России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
По словам эксперта клуба «Валдай», западные страны рассматривают белорусское направление исключительно через призму украинского конфликта. Главной задачей представителей США остается желание внести разлад в двусторонние отношения Москвы и Минска.
Ткаченко подчеркнул, что российско-белорусские связи остаются крайне прочными. Ткаченко обратил внимание на размещение в республике российского ядерного оружия и ракетных комплексов средней дальности «Орешник», которые находятся там уже, начиная с 2023 года.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов к заключению «большой сделки» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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