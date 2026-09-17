Политолог объяснил истинную цель переговоров США и Белоруссии

Контакты Вашингтона и Минска представляют собой попытку американской стороны разрушить единство Союзного государства и отдалить Белоруссию от России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Замолвит словечко? О чем США ведут переговоры с Лукашенко

По словам эксперта клуба «Валдай», западные страны рассматривают белорусское направление исключительно через призму украинского конфликта. Главной задачей представителей США остается желание внести разлад в двусторонние отношения Москвы и Минска.

Ткаченко подчеркнул, что российско-белорусские связи остаются крайне прочными. Ткаченко обратил внимание на размещение в республике российского ядерного оружия и ракетных комплексов средней дальности «Орешник», которые находятся там уже, начиная с 2023 года.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск по-прежнему готов к заключению «большой сделки» с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоСШАБелоруссия

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