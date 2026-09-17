Не хватает понимания: Зачем Ле Пен грозит 100-летней войной на Украине
Нынешняя Франция не сможет выступать посредником в урегулировании украинского кризиса, если не сменит русофобский вектор политики, заявил НСН Сергей Федоров.
Марин Ле Пен выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, однако у нее не хватает понимания глубинных причин кризиса, заявил НСН научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Украинский конфликт может продлиться 100 лет, а если к нему примкнет НАТО, то он перерастет в Третью мировую войну, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Она призвала организовать конференцию для поиска решений по урегулированию конфликта. Кроме того, политик выразила желание лично обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также вовлечь в переговорный процесс Германию, Польшу и Турцию.
Федоров отметил, что заявления про «столетнюю войну» — это образное выражение, а Ле Пен хоть и выступает за дипломатическое урегулирование, недостаточно хорошо понимает суть противоречий между Москвой и Киевом.
«Вряд ли Ле Пен до президентской кампании, которая пройдет в апреле-мае следующего года, попытается приехать в Москву и переговорить с нашим руководством. Это, скорее, просто ее представление о том, как можно этот сложный конфликт урегулировать. В отличие от большинства французских политиков во главе с нынешним президентом Эммануэлем Макроном, которые требуют усилить давление на Москву и силовым путем заставить Владимира Путина подписать прекращение огня, естественно, в пользу Украины, она пытается пойти дипломатическим путем. В том числе, ангажируя и соседние страны: и Турцию, и Польшу. Но, как и большинство французских политиков, она считает, что Россия — агрессор, а они защищают Украину, ее суверенность и право на защиту. Естественно, это противоречит нашему пониманию причин этого конфликта. Хотя она пытается найти дипломатические решение этого конфликта, на мой взгляд, она не совсем понимает причины того, почему Россия решила проводить специальную военную операцию. Она в детали истории Украины или России не особенно погружена, у нее хватает своих французских забот и борьбы за то, чтобы успешно выступить на предстоящих выборах», — объяснил собеседник НСН.
Оценивая Францию с точки зрения возможной новой стороны в переговорном процессе между Москвой и Киевом, Федоров отметил, что Париж с приходом к власти Макрона потерял репутацию «международного медиатора».
«Франция всегда имела с нами особые отношения. И всегда с французами у нас были теплые и, можно сказать, даже в чем-то дружеские отношения, несмотря на возникающие противоречия. Макрон сделал все, чтобы это наследство, которое нам досталось от прошлых времен, уничтожить. Он трансформировался в главного ястреба Европы, настаивая на нанесении России стратегического поражения. Франция всегда себя позиционировала, как страну политического равновесия на международной арене, которая всегда была посредником в нахождении решений серьезных международных конфликтов, к которым как раз можно причислить и украинский кризис. Вот на этой "специализации" Франции Макрон фактически поставил крест в отношении с Россией. От своей роли международного медиатора в настоящее время она ушла. Поэтому не стоит ожидать от Франции какого-то позитивного, прагматичного поведения в плане поиска дипломатического решения украинского кризиса», — сказал он.
Федоров подчеркнул, что русофобский вектор политики Франции, начатый Макроном, будет продолжен, если новым президентом станет кто-то из его соратников, в частности, Эдуар Филипп.
Ранее Сергей Федоров в беседе с НСН оценил шансы Марин Ле Пен победить на президентских выборах весной следующего года.
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