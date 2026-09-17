Украинский конфликт может продлиться 100 лет, а если к нему примкнет НАТО, то он перерастет в Третью мировую войну, заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Она призвала организовать конференцию для поиска решений по урегулированию конфликта. Кроме того, политик выразила желание лично обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также вовлечь в переговорный процесс Германию, Польшу и Турцию.

Федоров отметил, что заявления про «столетнюю войну» — это образное выражение, а Ле Пен хоть и выступает за дипломатическое урегулирование, недостаточно хорошо понимает суть противоречий между Москвой и Киевом.

«Вряд ли Ле Пен до президентской кампании, которая пройдет в апреле-мае следующего года, попытается приехать в Москву и переговорить с нашим руководством. Это, скорее, просто ее представление о том, как можно этот сложный конфликт урегулировать. В отличие от большинства французских политиков во главе с нынешним президентом Эммануэлем Макроном, которые требуют усилить давление на Москву и силовым путем заставить Владимира Путина подписать прекращение огня, естественно, в пользу Украины, она пытается пойти дипломатическим путем. В том числе, ангажируя и соседние страны: и Турцию, и Польшу. Но, как и большинство французских политиков, она считает, что Россия — агрессор, а они защищают Украину, ее суверенность и право на защиту. Естественно, это противоречит нашему пониманию причин этого конфликта. Хотя она пытается найти дипломатические решение этого конфликта, на мой взгляд, она не совсем понимает причины того, почему Россия решила проводить специальную военную операцию. Она в детали истории Украины или России не особенно погружена, у нее хватает своих французских забот и борьбы за то, чтобы успешно выступить на предстоящих выборах», — объяснил собеседник НСН.