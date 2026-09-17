«Дикая ситуация»: Как защитить россиян от отравлений готовой едой
Алексей Койтов заявил НСН, что «кошмарить» бизнес не нужно, но оборотный штраф будет эффективной мерой.
Производители продуктов питания при выявлении фактов нарушения санитарных норм должны получать оборотный штраф, а мораторий на проверки пора отменять, заявил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Кишечную палочку обнаружили в шаурме из магазина «ВкусВилл» в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Роспотребнадзор сделал контрольный закуп такой же шаурмы — лабораторная проверка выявила бактерии группы кишечной палочки. Изготовителем шаурмы оказалась компания ООО «Кейтеринг Технолоджи». По данным Mash, в 2025 году едой этой фабрики отравились двое жителей столицы, заболевшие сальмонеллезом. Тогда ООО закрывали на 60 суток. Койтов назвал ситуацию дикой.
«Это крайняя степень абсурда, мы видим не просто признаки нарушения санитарных норм, а конкретные факты. Предприниматель уже был привлечен к ответственности до этого, но опять попадается. Это дикая ситуация, когда повторно выявлено нарушение. Поэтому в таком случае необходима максимальная ответственность. Когда контроль и надзор осуществляется, предприниматель задумывается о нарушениях. Но сегодня мораторий эту угрозу исключает. Проверки сейчас возможны только с разрешения прокуратуры. Когда Роспотребнадзор получает жалобу от потребителя, далеко не сразу можно получить санкцию от прокуратуры, в итоге заведение не особо переживает по поводу нарушения. Мораторий из сферы общественного питания нужно убирать. Или в такой ситуации штраф должен быть оборотным, уголовная ответственность не нужна, кошмарить бизнес не нужно, но оборотный штраф будет эффективной мерой», - отметил он.
Также он предложил систему оценки производств, которые будут стимулировать бизнес.
«Мы давно предлагаем внедрить систему оценки, которая выставляется на основе комплексного санитарного аудита. Предприниматель это делать не обязан, но может. Если делает, получает оценку, которая выставляется на продукции или заведении. Если человек видит оценку «два», он просто такую продукцию покупать не будет. И это будет именно стимулом для бизнеса повышать безопасность производства», - добавил собеседник НСН.
Во «ВкусВилле» заявили, что на момент обращения Роспотребнадзора срок годности указанной партии уже истек, поэтому она отсутствовала в продаже. Компания дополнительно проверила другие партии этого блюда в независимых аккредитованных лабораториях и не выявила отклонений по микробиологическим показателям.
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