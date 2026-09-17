Путин заявил о контроле над инфляцией в России
Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям властей, а инфляция находится под контролем и постепенно снижается. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.
По словам главы государства, усилия Банка России и правительства по замедлению роста цен дают результат. На 14 сентября годовая инфляция составила 6,2%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года ожидается в пределах 1%, что совпадает с прогнозом, заложенным при подготовке бюджетных проектировок.
Путин также отметил, что безработица в стране держится вблизи исторического минимума на уровне 2,3%, а стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения поддерживают потребительский спрос. Розничные продажи за первые семь месяцев года увеличились на 5,4%, при этом российский бизнес продолжает работать устойчиво.
Дефицит федерального бюджета по предварительной оценке ожидается на уровне 2% при консервативном сценарии цен на нефть. Президент подчеркнул, что такой показатель заложен с учетом осторожного подхода к прогнозированию стоимости энергоносителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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