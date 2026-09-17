Путин заявил о контроле над инфляцией в России

Экономическая динамика в России соответствует ожиданиям властей, а инфляция находится под контролем и постепенно снижается. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, усилия Банка России и правительства по замедлению роста цен дают результат. На 14 сентября годовая инфляция составила 6,2%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам года ожидается в пределах 1%, что совпадает с прогнозом, заложенным при подготовке бюджетных проектировок.