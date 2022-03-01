Спорт объединяет? Остановят ли «футбольное безумие» объятия Миранчука с Малиновским
В Италии восхищаются дружбой россиянина и украинца, считая ее «зеркалом реальности», «Локомотив» с «Динамо» несут первые потери, а «Спартак» выступает за мир.
На фоне беспрецедентных санкций в отношении российского футбола начался исход из страны зарубежных игроков и тренеров, «первыми ласточками» стали немец Маркус Гисдоль и украинец Андрей Воронин, покинувшие «Локомотив» и «Динамо».
Однако луч света пробился сквозь сумрак последних событий из Италии, где обсуждают дружбу игроков «Аталанты» - россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского.
ЗЕРКАЛО РЕАЛЬНОСТИ
«У нас у двух участников войны лица Руслана и Алексея. "Мали" (Малиновский) - замкнутый мальчик, открытый и с сильным характером. "Мира" (Миранчук) - простой мальчик, пожалуй, лучший из всех, кого я знаю. Застенчивый и со страстью, очень похожей на мою. (…) На днях, когда безумие войны обернулось против России и Украины, они обнялись в Зингонии (на базе «Аталанты» - прим. НСН)», - расcказал в Instagram игрок итальянского клуба Маттео Пессина.
При этом он подчеркнул, что футбол должен «объединять то, что пытается разделить человеческое безумие».
Со своей стороны, гендиректор «Аталанты» Умберто Марино назвал объятия Миранчука и Малиновского «зеркалом реальности».
«Объятия между ними? Это и есть искренняя дружба, представляющая два очень похожих народа. Это зеркало реальности. Дружба между ними является примером того, что должно быть. (…) Я считаю, что их дружба с Миранчуком – это зеркало того, что такое статус России и Украины, единого народа. Они особенно переживают этот момент, мы должны уважать настроение этих парней по ситуации, которая волнует весь мир», — цитирует Марино «Чемпионат».
Миранчук накануне забил один из голов «Аталанты» в победном матче с «Сампдорией», однако в условиях гонений на российских спортсменов за рубежом будущее одного из лидеров сборной страны не кажется безоблачным.
«Возможный отъезд на фоне последних событий? Со мной точно никаких подобных разговоров нет. Я надеюсь на объективность и неполитиканство», — сказал «Спрот-Эксперссу» футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Миранчука.
Со своей стороны, бывший тренер московского «Спартака», итальянец Массимо Каррера также выразил надежду, что политика не будет вмешиваться в спорт.
«На мой взгляд, спорт точно должен оставаться вне всех политических проблем. Надеюсь, что эту проблему с российским спортом скоро решат, а на Земле снова будет мир», — отметил тренер, завоевавший с красно-белыми чемпионский титул.
РОССИЙСКИЙ ИСХОД
Однако на фоне почти сказочной итальянской истории в России все идет ожидаемым путем.
Московский «Локомотив» объявил во вторник об освобождении от должности главного тренера немца Маркуса Гисдоля, работающего в клубе с ноября 2021 года. Вскоре тренер объяснил, что это связано с Украиной.
«Для меня футбольный тренер — лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несёт ответственность за агрессивную войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера московского "Локомотива"», - сказал Гисдоль в интервью немецкому изданию Bild.
Он признался, что не может тренировать футболистов в Москве, когда «за несколько километров отдаются приказы, которые приносят большие страдания целому народу».
Кроме того, 1 марта стало известно, что московское «Динамо» покидает украинец Андрей Воронин, работавший ассистентом главного тренера Сандро Шварца с октября 2020 года, а ранее несколько лет игравший за бело-голубых.
Футболист признался в интервью все тому же Bild, что не может спать из-за «фильма ужасов», который сейчас творится на Украине.
«Мы уехали из Москвы до того, как она была закрыта. Мой отец, жена, дети и свекровь со мной. Чувствую себя плохо уже четыре дня. Когда вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов. Я очень горжусь Украиной. У нас очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живём в 2022 году, а не во времена Второй мировой войны», - подчеркнул Воронин.
После этого в СМИ появились слухи, что контракт с «Динамо» может разорвать и украинский защитник Иван Ордец, однако в пресс-службе клуба заверили «Чемпионат», что «все игроки «Динамо» находятся в Москве».
На фоне этих событий агент нового тренера «Спартака», итальянца Паоло Ваноли поспешил сообщить, что тот не собирается покидать клуб из-за событий на Украине.
«Нет, Паоло не планирует покидать «Спартак» сейчас», — цитирует Андреа Д'Амико «Р-Спорт».
СОЖЖЕННЫЕ МОСТЫ И ГОЛОС ИЗ БРИТАНИИ
Накануне из-за событий на Украине российские футбольные сборные и клубы отстранили от всех турниров. В частности, команду Валерий Карпина «прокатили» мимо стыкового матча с Польшей за право попасть на Чемпионат мира-2022, женскую сборную России отстранили от участия в Евро-2022, а «Спартак» выгнали из Лиги Европы УЕФА.
«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четвёрки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену», — сказал в этой связи главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Руководство «Спартака» также, похоже, смирилось с отстранением от Еврокубков.
«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта. У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их. Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться. «Спартак» сосредоточится на выступлении в чемпионате России и Кубке страны. Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», - заявили в клубе.
Российский футбольный союз (РФС) пообещал обжаловать решения ФИФА и УЕФА в CAS, однако в положительный исход мало верится. Болельщики иронизируют, что «Спартак» и сборная России «ушли непобежденными», ну а голос здравого смысла неожиданно раздался из Великобритании.
«Мы не выгнали американских рабочих из Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак. Так почему же отдельным россиянам было отказано в возможности легально работать из-за того, где они родились?» — написал в Twitter экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стэн Коллимор, комментируя информацию о притеснении россиян в его стране.
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