Спорт объединяет? Остановят ли «футбольное безумие» объятия Миранчука с Малиновским

РОССИЙСКИЙ ИСХОД

Однако на фоне почти сказочной итальянской истории в России все идет ожидаемым путем.

Московский «Локомотив» объявил во вторник об освобождении от должности главного тренера немца Маркуса Гисдоля, работающего в клубе с ноября 2021 года. Вскоре тренер объяснил, что это связано с Украиной.

«Для меня футбольный тренер — лучшая работа в мире. Но я не могу заниматься своим призванием в стране, лидер которой несёт ответственность за агрессивную войну в центре Европы. Это не соответствует моим ценностям, поэтому я немедленно подал в отставку с поста тренера московского "Локомотива"», - сказал Гисдоль в интервью немецкому изданию Bild.

Он признался, что не может тренировать футболистов в Москве, когда «за несколько километров отдаются приказы, которые приносят большие страдания целому народу».

Кроме того, 1 марта стало известно, что московское «Динамо» покидает украинец Андрей Воронин, работавший ассистентом главного тренера Сандро Шварца с октября 2020 года, а ранее несколько лет игравший за бело-голубых.

Футболист признался в интервью все тому же Bild, что не может спать из-за «фильма ужасов», который сейчас творится на Украине.

«Мы уехали из Москвы до того, как она была закрыта. Мой отец, жена, дети и свекровь со мной. Чувствую себя плохо уже четыре дня. Когда вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов. Я очень горжусь Украиной. У нас очень красивые города и замечательные люди. Мы будем продолжать бороться, но цена так высока. Столько погибших. Мы живём в 2022 году, а не во времена Второй мировой войны», - подчеркнул Воронин.

После этого в СМИ появились слухи, что контракт с «Динамо» может разорвать и украинский защитник Иван Ордец, однако в пресс-службе клуба заверили «Чемпионат», что «все игроки «Динамо» находятся в Москве».

На фоне этих событий агент нового тренера «Спартака», итальянца Паоло Ваноли поспешил сообщить, что тот не собирается покидать клуб из-за событий на Украине.

«Нет, Паоло не планирует покидать «Спартак» сейчас», — цитирует Андреа Д'Амико «Р-Спорт».