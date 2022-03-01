Украинский тренер Воронин ушёл из московского «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о расторжении контракта с помощником главного тренера, украинским специалистом Андреем Ворониным, сообщает пресс-служба команды.

Фёдор Смолов перешёл в московское «Динамо»

В сообщении говорится, что решение прекратить сотрудничество было принято «по соглашению сторон».

Ранее московский ФК Локомотив объявил, что немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера команды, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Динамо МоскваТренерФутболЧемпионат России По Футболу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры