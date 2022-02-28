Карпин отреагировал на отстранение сборной РФ от отборных матчей ЧМ
Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин отреагировал на отстранение своей команды от отборных матчей ЧМ-2022.
Ранее в понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что «все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления».
Как сообщает «Чемпионат», Карпин выразил надежду, что санкции будут вскоре отменить и футболист РФ вернется на международную арену. Он также выразил сожаление тем футболистам, которые мечтали сыграть на ЧМ, но лишились надежды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- Карпин отреагировал на отстранение сборной РФ от отборных матчей ЧМ
- ЕС расширил санкционный список россиян
- НАТО впервые развернет элементы сил реагирования альянса
- Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными
- Вассерман рассказал об итоге переговоров России и Украины
- ФИФА отстранила сборную РФ от участия в отборе на ЧМ
- Британия сообщила о полной заморозке активов всех банков РФ
- Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
- Собчак заявила о закрытии программы «Вечерний Ургант»
- Россия и Украина завершили переговоры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru