Карпин отреагировал на отстранение сборной РФ от отборных матчей ЧМ

Ранее в понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что «все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления».

Как сообщает «Чемпионат», Карпин выразил надежду, что санкции будут вскоре отменить и футболист РФ вернется на международную арену. Он также выразил сожаление тем футболистам, которые мечтали сыграть на ЧМ, но лишились надежды.

