Медведев вслед за Андреевой выругался матом
9 октября 202501:01
Российский теннисист Даниил Медведев преподал урок отборного русского мата, сообщает Telegram-канал Shot.
Это произошло во время матча на турнире в Шанхае. Однако крепкое словцо помогло спортсмену.
Он вышел в четвертьфинал проходящего в Китае турнира серии «Мастерс». Соперником россиянина стал американец Лёнер Тьен.
Ранее Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае. Однако это ей не помогло одержать победу над немкой Лаурой Зигемунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
