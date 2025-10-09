Медведев вслед за Андреевой выругался матом

Это произошло во время матча на турнире в Шанхае. Однако крепкое словцо помогло спортсмену.

Он вышел в четвертьфинал проходящего в Китае турнира серии «Мастерс». Соперником россиянина стал американец Лёнер Тьен.

Ранее Мирра Андреева выругалась матом после проигрыша на турнире в Китае. Однако это ей не помогло одержать победу над немкой Лаурой Зигемунд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

