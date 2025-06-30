Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге
Российский теннисист Дмитрий Медведев, занимающий 9-е место в мировом рейтинге, проиграл в первом же матче Уимблдона-2025.
Соперником россиянина был 64-я ракетка мира француз Бенжамен Бонзи. Матч, который продлился три часа и восемь минут, завершился поражением Медведева со счётом 1:3 (6:7, 6:3, 6:7, 2:6).
Из-за проигрыша в первом круге Уимблдона россиянин не сможет сохранить место в ТОП-10 мирового рейтинга.
Ранее Медведев заявил, что если из тенниса уберут призовые деньги, то он завершит профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посла Азербайджана вызвали в МИД России
- Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
- Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге
- Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей
- В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
- Прокуратура потребовала возбудить против Дудя уголовное дело
- СМИ: В Баку задержаны два сотрудника «Sputnik-Азербайджан»
- Зачем маркетплейсы задирают цены на русский винил?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru