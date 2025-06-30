Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге

Соперником россиянина был 64-я ракетка мира француз Бенжамен Бонзи. Матч, который продлился три часа и восемь минут, завершился поражением Медведева со счётом 1:3 (6:7, 6:3, 6:7, 2:6).

Из-за проигрыша в первом круге Уимблдона россиянин не сможет сохранить место в ТОП-10 мирового рейтинга.

Ранее Медведев заявил, что если из тенниса уберут призовые деньги, то он завершит профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

