Экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в крышевании проституции и неуплате налогов

По версии прокуратуры, он использовал свой статус и неприкосновенность для прикрытия деятельности по оказанию интим-услуг, почасовых комнат и саун. До этого в суд поступил иск об изъятии в доход государства активов Момотова на 9 млрд рублей, основной из которых — сеть отелей Marton. Как считает Генпрокуратура, ей экс-зампред владел через аффилированных лиц.

Тем временем, совет судей России удалил фамилию Момотова из списка членов президиума, размещенного на официальном сайте. Ранее он значился первым в перечне как глава этой структуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

