Суд арестовал зарубежное имущество предпринимателя Евгения Новицкого

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу предпринимателя Евгения Новицкого, проходящего процедуру банкротства, и распорядился наложить арест на его имущество, находящееся за границей.

Как следует из материалов дела, под арест попали вилла «Казали ди Паола» в итальянской провинции Латина (регион Лацио) и жилой дом в Лондоне.

Суд оставил под домашним арестом Новицкого по делу о мошенничестве

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Новицкому в обеспечительных мерах, посчитав, что он не доказал угрозу утраты активов.

Апелляционная инстанция отменила это решение, указав, что иностранные кредиторы уже инициировали процедуры, направленные на реализацию зарубежного имущества предпринимателя, передает передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
