Суд арестовал зарубежное имущество предпринимателя Евгения Новицкого
Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу предпринимателя Евгения Новицкого, проходящего процедуру банкротства, и распорядился наложить арест на его имущество, находящееся за границей.
Как следует из материалов дела, под арест попали вилла «Казали ди Паола» в итальянской провинции Латина (регион Лацио) и жилой дом в Лондоне.
Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Новицкому в обеспечительных мерах, посчитав, что он не доказал угрозу утраты активов.
Апелляционная инстанция отменила это решение, указав, что иностранные кредиторы уже инициировали процедуры, направленные на реализацию зарубежного имущества предпринимателя, передает передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У певца Максима Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем
- Суд арестовал зарубежное имущество предпринимателя Евгения Новицкого
- В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта
- Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
- В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
- Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru