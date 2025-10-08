Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал проходящего в Шанхае (Китай) турнира серии «Мастерс». Об этом сообщает RT.

Соперником россиянина стал американец Лёнер Тьен. Матч, который продлился почти три часа, завершился победой Медведева со счётом 2:1 (7:6, 6:7, 6:4).

За путёвку в полуфинал российский теннисист поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.

Ранее Медведев встречался с Тьеном в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине. В третьем сете россиянин отказался от дальнейшей борьбы из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

