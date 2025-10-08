Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал проходящего в Шанхае (Китай) турнира серии «Мастерс». Об этом сообщает RT.
Соперником россиянина стал американец Лёнер Тьен. Матч, который продлился почти три часа, завершился победой Медведева со счётом 2:1 (7:6, 6:7, 6:4).
За путёвку в полуфинал российский теннисист поспорит с представителем Австралии Алексом де Минором.
Ранее Медведев встречался с Тьеном в полуфинале турнира категории ATP-500 в Пекине. В третьем сете россиянин отказался от дальнейшей борьбы из-за проблем со здоровьем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Стрелявший в архитектора Супоницкого был знаком с ним 15 лет
- В России пресекли 85 тысяч попыток продажи просроченных лекарств
- Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым закона об иноагентах
- Сокуров усомнился, что петербургские чиновники спасут «Ленфильм»
- В Госдуме исключили новый Карибский кризис из-за военного соглашения РФ и Кубы
- В России субсидии впервые выплатили цифровыми рублями
- Россиян призвали не ждать новогодних скидок на автомобили
- Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
- Центробанк РФ исключил резкое отключение продленных карт Visa и Mastercard
- Минпромторг намерен увеличить финансирование льготных автокредитов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru