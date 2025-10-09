Закон о запрете поиска экстремистских материалов могут скорректировать

Речь идет о случаях, не подпадающих под запрет — научных и исследовательских целях, а также деятельности, осуществляемой в рамках правотворческой и правоохранительной функций. Об этом говорится в официальном ответе Минцифры России на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Обращение мы направляли с целью получения разъяснений относительно дальнейшей деятельности общественных организаций в части мониторинга сети Интернет на предмет распространения экстремистской информации», — указала Мизулина.

Вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Единственным способом документально подтвердить, что человек искал в интернете экстремистские материалы — это получение доступа к его смартфону или компьютеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

