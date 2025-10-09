Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе

По его словам, это говорит о том, что «очень скоро все заложники будут освобождены», а Израиль отведет свои войска на согласованное расстояние.

Глава государства назвал этот день великим «для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США».

Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с Вашингтоном, чтобы это событие стало реальностью.

Ранее стало известно, что ХАМАС готов сдать оружие и освободить всех живых израильских заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

