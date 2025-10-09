СМИ: Убитый архитектор Супоницкий задолжал 3,6 млн долларов
Убитый в Санкт-Петербурге архитектор Александр Супоницкий задолжал 3,6 млн долларов Константину Козыреву, сообщает Telegram-канал Shot.
Убитый не говорил об этом близким. Мотив убийства из-за долга — основная версия, которую рассматривает следствие. Родственники архитектора в шоке: мужчина держал от них в тайне, что брал деньги взаймы. На что нужны были Супоницкому такие средства, еще предстоит выяснить.
Козырев следил за своей жертвой, он несколько раз снимал комнату в квартире на втором этаже, под жильём Супоницкого. Сам архитектор жил в квартире площадью 110 квадратов с 38-летней женой Алисой и тремя дочками. У него остался ещё один ребёнок — от первого брака.
Ранее стало известно, что предполагаемый убийца архитектора оказался его знакомым — между мужчинами существовали долговые обязательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
