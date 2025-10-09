Продюсер: Рэпер Vacio упал с высоты в Париже в марте, а сейчас - «хайпит»

Как заявил продюсер Василий Конад, это произошло ещё в марте текущего года, а сейчас информацию распространяют, чтобы подогреть интерес к его творчеству.

В мае рэпер, который после скандальной «голой» вечеринки в Москве обещал пойти в армию, уехал из России.

Мосгорсуд отказал рэперу Vacio в отмене штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

