Продюсер: Рэпер Vacio упал с высоты в Париже в марте, а сейчас - «хайпит»

Друзья рэпера Vacio (Николай Васильев) заявили, что он упал в Париже с высоты трёх этажей, сообщает RT.

СМИ: Уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица

Как заявил продюсер Василий Конад, это произошло ещё в марте текущего года, а сейчас информацию распространяют, чтобы подогреть интерес к его творчеству.

В мае рэпер, который после скандальной «голой» вечеринки в Москве обещал пойти в армию, уехал из России.

Мосгорсуд отказал рэперу Vacio в отмене штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Страница исполнителя во "Вконтакте"
