В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта

Суд в Москве арестовал уроженца Челябинской области, обвиняемого в подготовке теракта, сообщает РИА Новости. Из материалов дела следует, что мужчина ранее отбывал срок за убийство и вымогательство.

По данным следствия, его задержали в марте. Ему предъявлены обвинения по п. 1 ст. 30 и ст. 205 УК (подготовка к теракту), а также по ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Суд указал, что, учитывая личность обвиняемого (отсутствие работы, постоянного дохода и прежние судимости) его содержание под стражей оправдано, так как на свободе он может скрыться или воспрепятствовать расследованию.

В документах отмечается, что мужчина имеет криминальные связи за пределами России и не обладает устойчивыми социальными связями. Следственные действия ведутся в нескольких регионах страны, по делу назначены сложные экспертизы. Обвиняемый внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Согласно судебным данным, в 2012 году он был осужден за убийство: в состоянии опьянения мужчина проник в квартиру знакомого и убил его топором. Позднее, уже находясь в колонии, получил новый срок за вымогательство денег у бывшего заключенного, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
