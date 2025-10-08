В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта
Суд в Москве арестовал уроженца Челябинской области, обвиняемого в подготовке теракта, сообщает РИА Новости. Из материалов дела следует, что мужчина ранее отбывал срок за убийство и вымогательство.
По данным следствия, его задержали в марте. Ему предъявлены обвинения по п. 1 ст. 30 и ст. 205 УК (подготовка к теракту), а также по ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Суд указал, что, учитывая личность обвиняемого (отсутствие работы, постоянного дохода и прежние судимости) его содержание под стражей оправдано, так как на свободе он может скрыться или воспрепятствовать расследованию.
В документах отмечается, что мужчина имеет криминальные связи за пределами России и не обладает устойчивыми социальными связями. Следственные действия ведутся в нескольких регионах страны, по делу назначены сложные экспертизы. Обвиняемый внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Согласно судебным данным, в 2012 году он был осужден за убийство: в состоянии опьянения мужчина проник в квартиру знакомого и убил его топором. Позднее, уже находясь в колонии, получил новый срок за вымогательство денег у бывшего заключенного, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта
- Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
- В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
- Россиянам рассказали, для каких авто сейчас труднее всего найти запчасти
- Миронов предупредил о росте цен из-за идеи ввести НДС на зарубежные товары
- «До последней минуты!»: Борис Любимов рассказал о дружбе с театроведом Бартошевичем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru