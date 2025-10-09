У певца Максима Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем

Жилье расположено в Подмосковье на территории бывшей воинской части в Рузском районе. Земельный участок под строительство певец купил в 2002 году. Позднее на нем были возведены постройки.

В январе 2024 года у дома сменился хозяин на основании брачного договора. Эксперты полагают, что таким образом артист может пытаться вывести свои активы из-под действия закона об иностранных агентах.

Ранее Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины. В настоящее время он живет в США. В марте 2023 года он был включен в реестр иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

