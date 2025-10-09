У певца Максима Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем
Основатель группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признанный иноагентом) мог переписать на супругу загородный дом, в котором, как оказалось, имеется бомбоубежище, сообщает RT.
Жилье расположено в Подмосковье на территории бывшей воинской части в Рузском районе. Земельный участок под строительство певец купил в 2002 году. Позднее на нем были возведены постройки.
В январе 2024 года у дома сменился хозяин на основании брачного договора. Эксперты полагают, что таким образом артист может пытаться вывести свои активы из-под действия закона об иностранных агентах.
Ранее Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины. В настоящее время он живет в США. В марте 2023 года он был включен в реестр иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Убитый архитектор Супоницкий задолжал 3,6 млн долларов
- У певца Максима Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем
- Суд арестовал зарубежное имущество предпринимателя Евгения Новицкого
- В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта
- Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
- В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона
- «Извиняться не будет!»: Предстоящую встречу Путина с Алиевым сравнили с Аляской
- Ключевые темы выборов в Госдуму определит общая политическая повестка
- Политолог допустил отставку Макрона при массовых протестах во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru