Кадыров сообщил о награждении дочери почетной грамотой президента РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его дочь Хадижат награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина, сообщают «Известия».
По его словам, награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Кадыров отметил, что Хадижат активно представляет республику на федеральных и международных площадках, участвуя в различных форумах и саммитах.
Ранее глава Чечни заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград. По его словам, все, кто принимал решение о награждении Адама, руководствовались исключительно его реальными заслугами и конкретными достижениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров сообщил о награждении дочери почетной грамотой президента РФ
- Закон о запрете поиска экстремистских материалов могут скорректировать
- Медведев вслед за Андреевой выругался матом
- Продюсер: Рэпер Vacio упал с высоты в Париже в марте, а сейчас - «хайпит»
- СМИ: Убитый архитектор Супоницкий задолжал 3,6 млн долларов
- У певца Максима Покровского нашли коттедж с бомбоубежищем
- Суд арестовал зарубежное имущество предпринимателя Евгения Новицкого
- В Москве арестовали ранее судимого мужчину по делу о подготовке теракта
- Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума
- Экспортеры сократили продажи валюты в сентябре на 21%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru