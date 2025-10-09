Кадыров сообщил о награждении дочери почетной грамотой президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его дочь Хадижат награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина, сообщают «Известия».

По его словам, награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Кадыров отметил, что Хадижат активно представляет республику на федеральных и международных площадках, участвуя в различных форумах и саммитах.

Ранее глава Чечни заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград. По его словам, все, кто принимал решение о награждении Адама, руководствовались исключительно его реальными заслугами и конкретными достижениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
