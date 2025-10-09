Кадыров сообщил о награждении дочери почетной грамотой президента РФ

По его словам, награда вручена за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Кадыров отметил, что Хадижат активно представляет республику на федеральных и международных площадках, участвуя в различных форумах и саммитах.

Ранее глава Чечни заявил, что у его сына Адама нет незаслуженных наград. По его словам, все, кто принимал решение о награждении Адама, руководствовались исключительно его реальными заслугами и конкретными достижениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

