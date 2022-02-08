Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022

Россиянин Александр Большунов не выступит в лыжном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.

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По словам наставника, Большунову тяжело дался скиатлон на высоте, и было принято совместное решение — пропустить спринт, чтобы сосредоточиться на других видах гонок. В спринте Россию представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев, пишет РИА ФАН.

В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с ТАСС назвала решение Большунова отказаться от выступления «благоразумным и профессиональным», отметив, что отказ не связан с травмой.

Ранее Большунов завоевал золото Олимпиады в скиатлоне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыЛыжные Гонки
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