Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022
Россиянин Александр Большунов не выступит в лыжном спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на старшего тренера сборной России Юрия Бородавко.
По словам наставника, Большунову тяжело дался скиатлон на высоте, и было принято совместное решение — пропустить спринт, чтобы сосредоточиться на других видах гонок. В спринте Россию представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев, пишет РИА ФАН.
В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с ТАСС назвала решение Большунова отказаться от выступления «благоразумным и профессиональным», отметив, что отказ не связан с травмой.
Ранее Большунов завоевал золото Олимпиады в скиатлоне.
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