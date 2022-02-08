Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022

По словам наставника, Большунову тяжело дался скиатлон на высоте, и было принято совместное решение — пропустить спринт, чтобы сосредоточиться на других видах гонок. В спринте Россию представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев, пишет РИА ФАН.

В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с ТАСС назвала решение Большунова отказаться от выступления «благоразумным и профессиональным», отметив, что отказ не связан с травмой.

Ранее Большунов завоевал золото Олимпиады в скиатлоне.

