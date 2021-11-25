«Пусть это наивно!» Никита Высоцкий ждет победы «Локомотива» над «Лацио»

«Я всегда верю, и болельщики всегда верят, на кого бы ты ни вышел, что мяч круглый, что можно очень многие вещи сделать на морально-волевых качествах. Да и в «Локомотиве» есть люди, которые умеют играть, и временами это видно. Так что, да, я верю в победу, вот такой вот я наивный, да и ребята должны верить. Но лучше быть наивным, чем заранее сдаваться и говорить: «Ну, там такие крутые, они нас сейчас…». Я говорю эмоционально, потому что люблю «Локомотив» и желаю ему добра, какие бы ни были проблемы и перемены. Пусть сегодня ребята про это забудут и сделают то, что умеют», - сказал Высоцкий.

По его мнению, сейчас и «Локомотив», и российский футбол, и Россия в целом переживают не лучшие времена, но пора «выбираться».

«Я понимаю, что вообще наш футбол сейчас не самые лучшие времена переживает – и сборная, и клубы, да и у страны, наверное, тоже не самое счастливое время. Но надо выбираться, другого выхода нет. Можно, конечно, и дальше откатываться, но рано или поздно придется выбираться. Понятно, что и «Спартак», и «Локомотив» вряд ли сильно далеко пройдут, но надо показывать свой максимум, надо набирать, отталкиваться и идти дальше. И та, и другая команда имеет и финансовые возможности, и болельщики хорошие. Я за «Локомотив» болею, и считаю, что мы хорошие болельщики, мы стоим того, чтобы ради нас постараться. Ну и ради себя игрокам надо стараться, чтобы прибавлять, чтобы уважали и самим себя уважать. Да, сильный соперник, но можем упереться», - уверен сын Владимира Высоцкого.

Он признался, что из-за работы не сможет посмотреть матч «Локомотива» с «Лацио», и напомнил, что главное в футболе – это результат.

«Я в этом году ни один футбол от начала до конца не смотрел. Я сегодня работаю, и даже посмотреть матч не получится, может быть, какие-то отрывки или обзор, но «Локомотиву» желаю только удачи. В футболе нужен результат, а не разговор про то, что ладно, проиграли, зато игра была хорошая. Должно быть и то, и другое – и игра, и результат. Я буду болеть за команду и хочу, чтобы победили», - подчеркнул директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке».

По его мнению, «Локомотив» способен повторить успех «Спартака», победившего накануне итальянский «Наполи», и доказать, что «и мы можем».

«Красно-белые» уже два раза выиграли у команды, которая по всем параметрам лучше – и по игрокам, по всему. Собраться может любая команда, и постепенно класс так и нарабатывается: сначала на зубах, потом, глядишь, приходит какая-то уверенность в себе, что можем. Надо мобилизоваться и в Европе показывать свой максимум. Может быть, даже больше стараться, чем во внутреннем чемпионате, где у нас временами что-то получается, временами ничего не получается», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».