«Пусть это наивно!» Никита Высоцкий ждет победы «Локомотива» над «Лацио»
Сын Владимира Высоцкого сказал НСН, что и «Локомотиву», и «Спартаку» по силам показать в Европе свой максимум и доказать, что «можем».
Актер и болельщик московского «Локомотива» Никита Высоцкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что верит в сегодняшнюю победу "железнодорожников" над римским «Лацио», несмотря на не самые лучшие времена для клуба.
Матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив» - «Лацио» состоится в четверг в Москве в 20:45. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, российскому клубу надо побеждать.
«Я всегда верю, и болельщики всегда верят, на кого бы ты ни вышел, что мяч круглый, что можно очень многие вещи сделать на морально-волевых качествах. Да и в «Локомотиве» есть люди, которые умеют играть, и временами это видно. Так что, да, я верю в победу, вот такой вот я наивный, да и ребята должны верить. Но лучше быть наивным, чем заранее сдаваться и говорить: «Ну, там такие крутые, они нас сейчас…». Я говорю эмоционально, потому что люблю «Локомотив» и желаю ему добра, какие бы ни были проблемы и перемены. Пусть сегодня ребята про это забудут и сделают то, что умеют», - сказал Высоцкий.
По его мнению, сейчас и «Локомотив», и российский футбол, и Россия в целом переживают не лучшие времена, но пора «выбираться».
«Я понимаю, что вообще наш футбол сейчас не самые лучшие времена переживает – и сборная, и клубы, да и у страны, наверное, тоже не самое счастливое время. Но надо выбираться, другого выхода нет. Можно, конечно, и дальше откатываться, но рано или поздно придется выбираться. Понятно, что и «Спартак», и «Локомотив» вряд ли сильно далеко пройдут, но надо показывать свой максимум, надо набирать, отталкиваться и идти дальше. И та, и другая команда имеет и финансовые возможности, и болельщики хорошие. Я за «Локомотив» болею, и считаю, что мы хорошие болельщики, мы стоим того, чтобы ради нас постараться. Ну и ради себя игрокам надо стараться, чтобы прибавлять, чтобы уважали и самим себя уважать. Да, сильный соперник, но можем упереться», - уверен сын Владимира Высоцкого.
Он признался, что из-за работы не сможет посмотреть матч «Локомотива» с «Лацио», и напомнил, что главное в футболе – это результат.
«Я в этом году ни один футбол от начала до конца не смотрел. Я сегодня работаю, и даже посмотреть матч не получится, может быть, какие-то отрывки или обзор, но «Локомотиву» желаю только удачи. В футболе нужен результат, а не разговор про то, что ладно, проиграли, зато игра была хорошая. Должно быть и то, и другое – и игра, и результат. Я буду болеть за команду и хочу, чтобы победили», - подчеркнул директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке».
По его мнению, «Локомотив» способен повторить успех «Спартака», победившего накануне итальянский «Наполи», и доказать, что «и мы можем».
«Красно-белые» уже два раза выиграли у команды, которая по всем параметрам лучше – и по игрокам, по всему. Собраться может любая команда, и постепенно класс так и нарабатывается: сначала на зубах, потом, глядишь, приходит какая-то уверенность в себе, что можем. Надо мобилизоваться и в Европе показывать свой максимум. Может быть, даже больше стараться, чем во внутреннем чемпионате, где у нас временами что-то получается, временами ничего не получается», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
За два тура до окончания группового этапа Лиги Европы «Локомотив» занимает четвертое место в Группе Е, набрав два очка в четырех матчах. На первом месте турецкий «Галатасарай» (8 очков), на втором итальянский «Лацио» (5 очков), на третьем французский «Олимпик Марсель» (4 очка). Для выхода в плей-офф надо занять в группе первое или второе место.
30 сентября «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме со счетом 0:2.
Накануне того матча экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказывал «Радиоточке НСН» о секретах мотивации на игры «Локомотива» с «Лацио» (0:0 и 1:1) в полуфинале Кубка Кубков 1998-99, в которых он принимал участие.
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