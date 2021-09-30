«Никаких чудес». Булыкин рассказал, что российским клубам взять у «Шерифа» для успеха с итальянцами
Дмитрий Булыкин сказал НСН, что у «Спартака» меньше шансов хорошо сыграть с «Наполи», чем у «Локомотива» - с «Лацио».
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил шансы российских клубов в сегодняшних матчах с итальянскими клубами и рассказал, чему им стоит поучиться у сенсационного молдавского «Шерифа».
В рамках Лиги Европы УЕФА «Спартак» сегодня сыграет в гостях против неаполитанского «Наполи», а «Локомотив» - против римского «Лацио».
«Не важно, как они выступают в Чемпионате России, самое главное – как они сегодня выступят в гостях. Конечно, у «Спартака» меньше шансов хорошо сыграть, чем у «Локомотива», но игры в Еврокубках хорошо мотивируют и настраивают. Поэтому будем надеяться на то, что наши клубы хорошо настроятся, покажут хорошую игру и добьются хорошего результата», - сказал Булыкин.
При этом он высказал мнение, что ничья будет хорошим результатам и для «Спартака», и для «Локомотива», и указал, на чем можно будет «подловить» итальянцев.
«Конечно, «Спартак» и «Локомотив» будут играть вторым номером, первым ни у кого не получится. При этом у наших клубов обязательно будут шансы, и здесь все зависит от них самих. У итальянских клубов всегда был высокий уровень. Раньше они играли в, скажем так, не зрелищный футбол, а сейчас очень хорошо играют, забивают, и всем начинает нравиться итальянский футбол. Это очень серьезные клубы, но при этом они дают играть и сопернику. Поэтому будут шансы у наших клубов, главное, чтобы они ими воспользовались», - отметил экс-игрок «Динамо», «Локомотива» и амстердамского «Аякса»
В сезоне 1998-99 «Локомотив» играл с «Лацио» в полуфинале Кубка Кубков. Булыкин выступал за железнодорожников в тех матчах и поделился секретами мотивации.
«У нас была мотивация сыграть как можно лучше и выйти на новый уровень или уехать за границу в топ-клуб. В таких играх были большая самоотдача, желание и очень сильная мотивация, и она помогала нам хорошо сыграть. Даже когда я играл против «Лацио», мы сыграли 1:1 дома и 0:0 на выезде. Самое главное – это психологический настрой футболистов», - рассказал он.
Главной сенсацией Лиги Чемпионов 2021-22 стал молдавский «Шериф», обыгравший недавно в гостях мадридский «Реал». Булыкин указал, что надо позаимствовать у молдован российским клубам.
«У нас тоже ЦСКА два раза «Реал» обыгрывал, поэтому здесь никаких чудес нет. У «Шерифа» были сумасшедшее желание, самоотдача и реализация моментов. Там было два подхода к воротам, два удара и два гола. Поэтому нам надо поучиться у них реализации моментов», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
Накануне «Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил шведский «Мальме» в Лиге Чемпионов УЕФА со счетом 4:0, прервав таким образом восьмиматчевую серию без побед в самом престижном Еврокубке.
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