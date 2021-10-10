Немец Маркус Гисдоль стал новым главным тренером «Локомотива»

Немецкий специалист Маркус Гисдоль займет должность главного тренера "Локомотива". Об этом рассказали в пресс-службе московского футбольного клуба. О сроках и условиях контракта не сообщается. На посту наставника команды 52-летний Гисдоль сменит серба Марко Николича, с которым "Локомотив" расторг контракт в октябре.

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Ранее сообщалось, что Марко Николич покинул пост главного тренера ФК «Локомотив».




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Фото: spartak.com
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