Немец Маркус Гисдоль стал новым главным тренером «Локомотива»
10 октября 202113:20
Немецкий специалист Маркус Гисдоль займет должность главного тренера "Локомотива". Об этом рассказали в пресс-службе московского футбольного клуба. О сроках и условиях контракта не сообщается. На посту наставника команды 52-летний Гисдоль сменит серба Марко Николича, с которым "Локомотив" расторг контракт в октябре.
Ранее сообщалось, что Марко Николич покинул пост главного тренера ФК «Локомотив».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru