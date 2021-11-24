«Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы
24 ноября 202120:40
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В «Спартаке» отличился Александр Соболев, который реализовал дубль.
ПОБЕДА! ВАЖНЕЙШАЯ! ДОМАШНЯЯ! ЕВРОКУБКОВАЯ!#СпартакНаполи | #UEL 🏆 pic.twitter.com/JbAQdGA2SK— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
«Спартак» и «Наполи», у которых на счету по 7 очков, делят первое место в группе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Новый премьер Швеции Андерсон подала в отставку через несколько часов после избрания
- В Словакии вводится режим ЧС на 90 дней в связи с коронавирусом
- Садовничий: 80% россиян вакцинируется к 2022 году
- «Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы
- Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса
- Шольц: «Правящая коалиция Германии сформирована»
- Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за снегопада
- Полиция нашла более полутора килограммов наркотиков у жителя Щёлково
- Словакия введет общенациональный локдаун с 25 ноября из-за COVID-19
- Украина заявила, что митинг антипрививочников в Киеве – спецоперация России
24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru