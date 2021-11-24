«Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Наполи» в матче Лиги Европы.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». В «Спартаке» отличился Александр Соболев, который реализовал дубль.

«Спартак» и «Наполи», у которых на счету по 7 очков, делят первое место в группе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ФутболЛига ЕвропыФК "Спартак"
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