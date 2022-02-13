Латыпов рассказал, что его вдохновило на успех в гонке

Триумф российских лыжников в эстафете поднял настроение биатлонисту Эдуарду Латыпову перед началом гонки преследования на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом Латыпов заявил прессе, пишет ТАСС.

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Латыпов стал бронзовым призером в гонке преследования. Мужская команда России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова выиграла эстафету на Олимпиаде.

«Я смотрел эту гонку, видел, что они выиграли, и мы поехали сюда с приподнятым настроением, что наши ребята сегодня победили, рад за них», - признался Латыпов.

До окончания Олимпийские игр в Пекине остается неделя – олимпиада завершится 20 февраля.

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Фото: fis-ski.com
ТЕГИ:СпортОлимпиадаЛыжные Гонки
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