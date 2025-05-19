Apple оштрафована в РФ на 2,5 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ - признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщают РИА Новости.

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Суд постановил американского производителя гаджетов оплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Корпорацию осудили по части 3 статьи 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Она предусматривает санкции до 4 млн рублей либо приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Ожидается, что против компании рассмотрят еще несколько аналогичных протоколов. Один из них по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). Причина для иска — отказ удалить запрещенный контент. Максимальное наказание за это — штраф в 4 млн рублей.

Ранее появилась информация, что Apple перенесет производство iPhone в Индию, напоминает НСН.

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Фото: telegram.org
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