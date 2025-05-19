Экс-депутат Баранов объяснил, почему бежал рядом с пикапом Кадырова

По его словам, делал он это с целью «быстрее пройти дистанцию».

Он также отметил, что в оригинале опубликованного им видео ребята из пикапа 17-летнего сына главы Чечни предложили его подвезти, но он любезно отказался.

«Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы и всё», - заключил Баранов.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам вошёл в состав Арабского арбитражного суда, сообщает «Свободная пресса».

