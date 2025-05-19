Россиян предупредили о вреде клубники
Клубника является одним из самых распространенных аллергенов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Она указала, что аллергическую реакцию на эту ягоду и другие фрукты, могут испытывать люди, которые страдают аллергией на пыльцу березы.
По словам врача, также с осторожностью лакомиться клубникой следует гражданам с заболеваниями ЖКТ, в том числе с гастритом и язвой желудка.
«Помимо этого ягода содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию», — заключила Гузман.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что ранняя клубника, которая появляется на прилавках в начале апреля, напичкана всевозможными химикатами и «ускорителями роста».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине
- Путин заявил о готовности к меморандуму о прекращении огня с Украиной
- В Ставропольском крае 11-летний мальчик погиб на детской площадке
- Путин провел телефонный разговор с Трампом из центра «Сириус» в Сочи
- Суд отказался выплатить пострадавшему от теракта в Крокусе компенсацию
- Премьер Испании обвинил организаторов «Евровидения» в двойных стандартах
- Россиян предупредили о вреде клубники
- СМИ: Южноамериканские страны выступили за возвращение России в большой футбол
- «Золотой мяч» в 2025 году вручат 22 сентября
- Том Круз заявил, что будет сниматься в кино до 100 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru