Россиян предупредили о вреде клубники

Она указала, что аллергическую реакцию на эту ягоду и другие фрукты, могут испытывать люди, которые страдают аллергией на пыльцу березы.

По словам врача, также с осторожностью лакомиться клубникой следует гражданам с заболеваниями ЖКТ, в том числе с гастритом и язвой желудка.

«Помимо этого ягода содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию», — заключила Гузман.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что ранняя клубника, которая появляется на прилавках в начале апреля, напичкана всевозможными химикатами и «ускорителями роста».

