Россиян предупредили о вреде клубники

Клубника является одним из самых распространенных аллергенов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

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Она указала, что аллергическую реакцию на эту ягоду и другие фрукты, могут испытывать люди, которые страдают аллергией на пыльцу березы.

По словам врача, также с осторожностью лакомиться клубникой следует гражданам с заболеваниями ЖКТ, в том числе с гастритом и язвой желудка.

«Помимо этого ягода содержит оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому заболеванию», — заключила Гузман.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что ранняя клубника, которая появляется на прилавках в начале апреля, напичкана всевозможными химикатами и «ускорителями роста».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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