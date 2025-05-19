Жители Читы рассказали, как тушат пожар в Забайкалье

Она отметила, что живет неподалеку от озера Кенон, откуда набирают воду для тушения пожара. Читинка оценила усилия авиации МЧС и посчитала, что без нее не удалось бы остановить наступление природной катастрофы.

В Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля. Причина для этого — масштабные лесные пожары. Они охватили площадь в 629 тысяч га. МЧС отметила, что 14 из них были локализованы, а всего продолжают гореть 49 очагов.

Ранее в Ленинградской области произошел пожар на площади 1,65 тысячи кв. метров, напоминает НСН.

