Жители Читы рассказали, как тушат пожар в Забайкалье

Лесной пожар в Забайкалье начал отступать благодаря активной работе самолетов-амфибий Бе-200. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Читы Лилия.

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Она отметила, что живет неподалеку от озера Кенон, откуда набирают воду для тушения пожара. Читинка оценила усилия авиации МЧС и посчитала, что без нее не удалось бы остановить наступление природной катастрофы.

В Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля. Причина для этого — масштабные лесные пожары. Они охватили площадь в 629 тысяч га. МЧС отметила, что 14 из них были локализованы, а всего продолжают гореть 49 очагов.

Ранее в Ленинградской области произошел пожар на площади 1,65 тысячи кв. метров, напоминает НСН.

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ФОТО: МЧС России
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