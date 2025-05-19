«Золотой мяч» в 2025 году вручат 22 сентября

Организаторы премии «Золотой мяч» объявили, что в 2025 году приз лучшему футболисту сезона 2024/2025 по версии журнала France Football вручат 22 сентября.

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Отмечается, что в рамках 69-й церемонии, которая пройдёт в театре «Шатле» в Париже, впервые будут определены лучший вратарь, лучший молодой игрок и лучший нападающий в женском футболе.

Что касается номинантов, то их имена организаторы пообещали назвать в первой половине августа.

Ранее лучшим футболистом сезона 2023/2024, по версии журнала France Football, стал полузащитник сборной Испании Родри, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
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