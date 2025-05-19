Премьер Испании обвинил организаторов «Евровидения» в двойных стандартах

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике решение Европейского вещательного союза допустить Израиль к участию в конкурсе «Евровидение-2024», сочтя это проявлением двойных стандартов со стороны организаторов. По мнению главы правительства, страна, ведущая военный конфликт, не должна участвовать в культурных мероприятиях, как это ранее было решено в отношении России после начала боевых действий на Украине.

Заявление Санчеса прозвучало на фоне острых дискуссий в Испании после того, как израильская участница Юваль Рапопорт заняла второе место в конкурсе, получив максимальные оценки зрителей из 13 стран, включая Испанию. Это вызвало резкую реакцию ряда левых партий, включая Podemos, представители которой обвинили правых и власти Израиля в координации массового голосования в поддержку конкурсантки.