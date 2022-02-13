У России новое олимпийское «золото» - в лыжных гонках

Сборная России одержала победу в эстафете 4х10 километров в лыжных гонках на зимней Олимпиаде в Пекине.

Российские лыжницы завоевали золото в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине

В составе команды выступили спортсмены: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Таким образом, на олимпийском счету российской сборной - уже четвертая золотая медаль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗолотоОлимпиадаЛыжиЛыжные Гонки
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