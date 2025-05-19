СМИ: Южноамериканские страны выступили за возвращение России в большой футбол
Ряд южноамериканских стран выступили за допуск сборной России по футболу к международным соревнованиям. Об этом сообщает Sport24 с ссылкой на свои источники.
С 2022 года Международная и европейская федерации футбола (ФИФА и УЕФА) отстранили на неопределенный срок российские клубы и национальную команду от международных турниров. Утверждается, что инициативу по возвращению россиян активно поддержали Бразилия, Уругвай, Парагвай, Колумбия и Чили. Источники отметили, что этот вопрос активно обсуждается по неофициальным каналам.
15 мая 2025 года в столице Парагвая Асунсьоне прошел конгресс ФИФА. Одним из вопросов на повестке дня должно было стать обсуждение допуска сборной России к международным турнирам, однако оно не состоялось.
Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие участия национальной команды в Чемпионате мира в 2026 году, напоминает НСН.
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