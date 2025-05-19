СМИ: Южноамериканские страны выступили за возвращение России в большой футбол

С 2022 года Международная и европейская федерации футбола (ФИФА и УЕФА) отстранили на неопределенный срок российские клубы и национальную команду от международных турниров. Утверждается, что инициативу по возвращению россиян активно поддержали Бразилия, Уругвай, Парагвай, Колумбия и Чили. Источники отметили, что этот вопрос активно обсуждается по неофициальным каналам.

15 мая 2025 года в столице Парагвая Асунсьоне прошел конгресс ФИФА. Одним из вопросов на повестке дня должно было стать обсуждение допуска сборной России к международным турнирам, однако оно не состоялось.

Ранее тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал условие участия национальной команды в Чемпионате мира в 2026 году, напоминает НСН.

