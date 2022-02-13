Россиянин Латыпов завоевал «бронзу» в гонке преследования в биатлоне на Олимпиаде

Российский биатлонист Эдуард Латыпов удостоен бронзовой медали в гонке преследования на Олимпиаде в китайском Пекине.

У России новое олимпийское «золото» - в лыжных гонках

«Золото» завоевал француз Кентен Фийон Майе, «серебро» досталось норвежскому спортсмену Тарьей Бе.

Благодаря достижению Лапытова сборная России завоевала вторую медаль в биатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине. Ранее российская команда получила «бронзу» в смешанной эстафете.

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