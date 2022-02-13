Россиянин Латыпов завоевал «бронзу» в гонке преследования в биатлоне на Олимпиаде
13 февраля 202214:34
Российский биатлонист Эдуард Латыпов удостоен бронзовой медали в гонке преследования на Олимпиаде в китайском Пекине.
«Золото» завоевал француз Кентен Фийон Майе, «серебро» досталось норвежскому спортсмену Тарьей Бе.
Благодаря достижению Лапытова сборная России завоевала вторую медаль в биатлоне на зимней Олимпиаде в Пекине. Ранее российская команда получила «бронзу» в смешанной эстафете.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru